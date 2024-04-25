Есть первая победа за два месяца! В Мадриде Самсонова одолела четырёхкратную чемпионку ТБШ

Сегодня, 25 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи второго раунда в женском одиночном разряде. Вторым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, поставили поединок четырёхкратной чемпионки ТБШ японской теннисистки Наоми Осаки с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая сейчас занимает 17-е место в рейтинге WTA.

26-летняя спортсменка из Страны восходящего солнца недавно вернулась в тур после рождения ребёнка. Наоми попала в основную сетку Мадрида по защищённому рейтингу. Отметим, что Осака уже успела провести на «тысячнике» в столице Испании одну встречу. На старте соревнований представительница Японии закрыла в двух сетах бельгийку Гретье Миннен со счётом 6:4, 6:1. Самсонова, в свою очередь, пропускала первый круг, будучи 15-й сеяной. При этом у Людмилы перед противостоянием с японкой была неприятная серия из четырёх поражений, которая тянется ещё с турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Эти соревнования проходили в феврале 2024 года.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Осаки. Выиграла она совсем недавно, в Индиан-Уэллсе-2024 (7:5, 6:3). Но это было на харде, в то время как грунт Наоми никогда не любила.

Самсонова в новом очном противостоянии, что называется, сразу взяла быка за рога и повела с двумя брейками — 4:0. Игровым преимуществом владела именно Людмила. Её соперница в концовке сета всё-таки смогла стабилизировать подачу и забрать два гейма. Итоговый счёт партии, которая продолжалась всего 30 минут, — 6:2 в пользу Самсоновой. Отметим, что на старте поединка для отечественной спортсменки всё складывалось очень легко. Статистика сета: 10/6 у Людмилы по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/8 — у Наоми. Россиянка выиграла 30 мячей в первой партии, а вот её противница — в два раза меньше. Один из главных козырей 25-летней уроженки Оленегорска, а именно подача, работала у неё отменно. На первом мяче 15-я сеяная выиграла 92% розыгрышей.

Первая часть сета настраивала фанатов Самсоновой на оптимистичный лад. Людмила сразу повела с брейком, затем проиграла свою подачу, но тут же снова брейканула. Казалось, что россиянка сможет дожать соперницу, но неожиданно у неё посыпались ошибки практически на ровном месте, в том числе двойные. Осака, напротив, сумела окончательно войти в игру, прибилась и перестала дарить очки. Вторую партию Наоми выиграла со счётом 6:4.

Решающий сет проходил в очень упорной борьбе. Первой чужую подачу взяла именно Самсонова, поведя со счётом 2:1. Но удержать брейк у неё не получилось — 2:2. Далее девушки брали геймы на своей подаче. И всё же в концовке противостояния Людмила сделала тот необходимый брейк. В 11-м гейме партии она со второй попытки забрала чужую подачу, а затем уверенно подала на победу в матче. 6:2, 4:6, 7:5 — с таким счётом Самсонова дожала Осаку. Далее россиянка сразится с Мэдисон Кис из США.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».