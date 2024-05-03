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Легечка едва сдержал слёзы после травмы в матче с Оже-Альяссимом

Легечка едва сдержал слёзы после травмы в матче с Оже-Альяссимом
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31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете, пропустив в финал канадца Феликса Оже-Альяссима (35-й в рейтинге ATP).

Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 21:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
3
3
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Спортсмен из Чехии еле сдержал слёзы после того, как понял, что не сможет доиграть матч. Оже-Альяссим поддержал его у сетки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сразится с восьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца.

Турнирная сетка

Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Призовой фонд соревнований составляет € 7 877 020. Действующий победитель — испанский теннисист Карлос Алькарас, уже сложивший с себя чемпионские полномочия после поражения от Рублёва в четвертьфинале.

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