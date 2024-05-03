Легечка едва сдержал слёзы после травмы в матче с Оже-Альяссимом

31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете, пропустив в финал канадца Феликса Оже-Альяссима (35-й в рейтинге ATP).

Спортсмен из Чехии еле сдержал слёзы после того, как понял, что не сможет доиграть матч. Оже-Альяссим поддержал его у сетки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сразится с восьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца.

Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Призовой фонд соревнований составляет € 7 877 020. Действующий победитель — испанский теннисист Карлос Алькарас, уже сложивший с себя чемпионские полномочия после поражения от Рублёва в четвертьфинале.