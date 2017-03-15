Фоньини: сейчас мой главный приоритет — рождение ребёнка

43-я ракетка мира итальянец Фабио Фоньини признался, что сейчас больше сосредоточен не на теннисе, а на появлении на свет ребёнка, которое должно состояться в ближайшие недели. Его супруга, победительница US Open 015 итальянка Флавия Пеннетта, находится на восьмом месяце беременности.
«Сейчас мой главный приоритет — предстоящее рождение ребёнка. Я по-настоящему счастлив. Я уже 45 дней не был дома, но я счастлив, потому что Флавия счастлива. Она чувствует себя хорошо и скоро подарит мне лучший в мире подарок», — приводит слова Фоньини Tennis.com.