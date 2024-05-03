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Видеообзор победы Рублёва над Фритцем на «Мастерсе» в Мадриде

Видеообзор победы Рублёва над Фритцем на «Мастерсе» в Мадриде
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Сегодня, 3 мая, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/2 финала россиянин переиграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Андрея Рублёва над Тейлором Фритцем в 1/2 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Андрей Рублёв сыграет с 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом, который на отказе соперника, Иржи Легечки из Чехии, занимающего 31-е место в рейтинге ATP, вышел в титульную встречу.

Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в 1/4 финала проиграл Рублёву.

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