«Сумасшедшие времена для элиты тенниса». Оже-Альяссим — о череде травм среди спортсменов

35-я ракетка Феликс Оже-Альяссим высказался о череде травм среди спортсменов. Напомним, сегодня, 3 мая, во встрече 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде соперник канадца Иржи Легечка снялся с матча в первом сете при счёте 3:3 из-за болей в спине.

Ранее на стадии 1/4 финала снялся другой соперник Оже-Альяссима — вторая ракетка мира Янник Синнер.

Также сегодня стало известно, что третья ракетка мира Карлос Алькарас снялся с будущего «Мастерса» в Риме.

«Речь идёт о многих игроках. Яннику пришлось отказаться от участия в турнире в Мадриде. Мы видели, как Карлос сегодня снялся с турнира в Риме. Сумасшедшие времена для элиты нашего спорта. Многие отказываются от участия в соревнованиях. Так что не думаю, что дело только во мне (речь о том, что на пути канадца к финалу «Мастерса» в Мадриде три из шести его соперников снимались до или во время матчей. — Прим. «Чемпионата»). Да, для меня это странный ритм, особенно с учётом того, что с ним я сумел дойти до финала. Но я должен помнить первую неделю этого турнира и сосредоточиться на тех моих успехах. К примеру, я провёл отличный матч с Каспером Руудом. Смог оказаться в 1/4 финала турнира. Ну, а потом, да, уже случились сумасшедшие обстоятельства, которые от меня не зависели. Больше мне нечего добавить», — сказал Оже-Альяссим на корте.