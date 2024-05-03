Оже-Альяссим прокомментировал травму Легечки, полученную в матче 1/2 финала в Мадриде

35-я ракетка Феликс Оже-Альяссим высказался о травме, полученной его соперником Иржи Легечкой из Чехии (31-й в рейтинге ATP) в матче 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде. Напомним, чешский теннисист снялся с матча в первом сете при счёте 3:3 из-за болей в спине. Таким образом, канадец автоматически прошёл в финал турнира.

«Одна из самых странных недель в теннисе. В трёх из четырёх матчей мой соперник не начал и не закончил матч. Это безумие. Я не знаю, случалось ли такое когда-нибудь с игроком раньше. Это странная ситуация. За всю мою карьеру со мной такого ещё не случалось. Если говорить про Легечку, я не мог поверить в происходящее, когда увидел, что его спина была практически парализована. Мне его очень жаль. Я сам переживал травмы. Мы все можем представить, каково это — выйти в полуфинале «тысячника» в надежде победить и пройти дальше. Но начать сражаться с противником, физически не имея возможности играть. Я очень сочувствую Иржи. Но что касается меня, я ничего не могу сделать, кроме как попытаться подготовиться к воскресенью», — сказал Оже-Альяссим на корте.

Напомним, на пути Оже-Альяссима к финалу «Мастерса» три из шести его соперников снимались до или во время матчей.