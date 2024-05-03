Иржи Легечка снялся с 1/2 финала и пропустил Оже-Альяссима в финал «Мастерса» в Мадриде
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31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете. Таким образом, в финал турнира проходит Феликс Оже-Альяссим (35-й в рейтинге ATP).
Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 21:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
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Иржи Легечка
И. Легечка
В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сразится с восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца.
Напомним, на пути Оже-Альяссима к финальной встрече снимались три из шести его соперников.
- В третьем круге Якуб Меншик (74-й в рейтинге ATP) снялся при счёте 6:1, 1:0 в пользу канадца.
- В 1/4 финала Янник Синнер снялся до начала матча с Феликсом из-за травмы бедра.
- В 1/2 финала Иржи Легечка снялся в первом сете при счёте 3:3.
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