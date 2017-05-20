Солвоьёва проиграла 572-й ракетке мира в квалификации турнира в Германии

Россиянка Валерия Соловьёва (8) не смогла преодолеть стартовый барьер квалификации турнира в Нюрнберге, который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая. 24-летняя уроженка Саратова, занимающая 210-е место в рейтинге WТА, уступила австрийке Мире Антонич (WC) со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Валерия реализовала пять брейк-пойнтов из 15, проиграв семь геймов на своей подаче.

За право сыграть в основной сетке соревнований 18-летняя Антонич, которая располагается на 572-й позиции в женской табели о рангах, поспорит либо с украинкой Катериной Бондаренко (1), либо с румынкой Александрой Каданту.