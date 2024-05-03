Мугуруса ответила, что ей больше всего понравилось в игре Рублёва и Фритца в Мадриде

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса сегодня, 3 мая, посетила матч 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) между российским теннисистом Андреем Рублёвым и американцем Тейлором Фритцем. На пресс-конференции после матча она рассказала, что ей больше всего понравилось в игре теннисистов.

По словам бывшей первой ракетки мира, она не так сильно следила за игрой, сколько размышляла о том, насколько по-другому ощущают себя зрители по сравнению с игроками во время матча. Эти слова могут быть связаны с недавним заявлением Мугурусы о завершении профессиональной спортивной карьеры.

«Я немного взволнована. Я пришла сегодня посмотреть на матч Рублёва и Фритца, они играли действительно хорошо. Но то, что меня заинтересовало больше их игры, — это корт. Он такой классный. Знаете, когда ты играешь на нём, ты не замечаешь ничего, кроме самого мяча, которым тебе придётся подавать. А сейчас, сидя на трибунах, мне удалось рассмотреть, какой же он красивый и удобный», — сказала Мугуруса на пресс-конференции в Мадриде.