Раонич: надеюсь, во втором круге я сыграю даже лучше

Канадец Милош Раонич остался доволен своей игрой в матче первого круга «Ролан Гаррос» с бельгийцем Стивом Дарси. Уроженец Подгорицы победил со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Его следующим соперником будет бразилец Рожериу Дутра да Силва.

«Всегда приятно уверенно стартовать на турнире и играть как можно эффективнее. Мне удалось сделать брейки относительно рано в каждом сете и на протяжении всего матча вести свою игру. Я очень этим доволен. Это даёт мне немного больше свободы и времени поработать над своей игрой завтра. Надеюсь, в среду я сыграю даже лучше», — цитирует Раонича официальный сайт тура.