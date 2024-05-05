Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим рассказал, как настраивается на матч с Рублёвым в финале Мадрида

Феликс Оже-Альяссим рассказал, как настраивается на матч с Рублёвым в финале Мадрида
Феликс Оже-Альяссим
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал о том, как настраивается на финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» против российского теннисиста, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва.

«Думаю, когда мы играем, это бывают всегда напряжённые, трёхсетовые матчи. Очевидно, он был на вершине нашей игры. Он заслуживает всего, что с ним происходит, учитывая то, насколько он последователен и хорош на протяжении многих лет.

Но финал в воскресенье — это отдельный матч. Давайте посмотрим, что будет. Не оглядываясь в прошлое, не заглядывая вперёд. Просто сосредоточусь на том, чтобы играть хорошо, играть в свою игру. Если я сделаю это, как и раньше, я дам себе шанс на победу и, надеюсь, все получится», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

Начало титульного матча турнира в Мадриде запланировано на 5 мая 19:30 по московскому времени.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Материалы по теме
Оже-Альяссим: победа над Каспером Руудом — лучшая в сезоне
Материалы по теме
Рублёв впервые вышел в финал Мадрида! Андрей за час победил неудобного американца
Рублёв впервые вышел в финал Мадрида! Андрей за час победил неудобного американца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android