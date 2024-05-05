Феликс Оже-Альяссим рассказал, как настраивается на матч с Рублёвым в финале Мадрида

Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал о том, как настраивается на финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» против российского теннисиста, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва.

«Думаю, когда мы играем, это бывают всегда напряжённые, трёхсетовые матчи. Очевидно, он был на вершине нашей игры. Он заслуживает всего, что с ним происходит, учитывая то, насколько он последователен и хорош на протяжении многих лет.

Но финал в воскресенье — это отдельный матч. Давайте посмотрим, что будет. Не оглядываясь в прошлое, не заглядывая вперёд. Просто сосредоточусь на том, чтобы играть хорошо, играть в свою игру. Если я сделаю это, как и раньше, я дам себе шанс на победу и, надеюсь, все получится», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

Начало титульного матча турнира в Мадриде запланировано на 5 мая 19:30 по московскому времени.