Векич: я совсем не ожидала, что смогу выиграть этот финал

Хорватка Донна Векич поделилась своей радостью после победы на турнире в Ноттингеме над британкой Йоханной Контой (2:6, 7:6 (7:3), 7:5), принесшей ей второй титул в карьере после турнира в Куала-Лумпуре в 2014 году.



«Я очень, очень счастлива. Джо играла великолепно, она проводит отличный сезон — но я старалась сконцентрироваться на себе, на том, чтобы максимально хорошо подавать и играть агрессивно, что было непросто в матче с такой соперницей.



Уимблдон — мой любимый турнир, и я очень рада, что в этот раз поеду на него, имея за плечами несколько выигранных матчей на траве подряд. Но прежде я сосредоточусь на Бирмингеме.



Сегодня я была немного уставшей психологически после напряжённого полуфинала, но в физическом плане всё было отлично. Я мечтала о таком с того момента, как завоевала свой предыдущий, первый титул. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства, и эти ощущения мотивируют меня трудиться ещё упорнее.



Честно говоря, я совсем не ожидала, что смогу выиграть этот финал. Я просто надеялась достойно провести матч, особенно после проигрыша первого сета. Но затем моя подача стала работать лучше, и я начала лучше играть и на приёме. Здорово, что я смогла переломить ход игры во второй партии и сохранить высокий уровень игры до конца поединка», — цитирует Векич официальный сайт WTA.