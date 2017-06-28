Квалификация Уимблдона продлена до 30 июня

Организаторы третьего турнира «Большого шлема» 2017 года — Уимблдона — приняли решение продлить квалификацию до 30 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые помешали провести большинство матчей 27 июня, сообщает официальный «твиттер» соревнований.

Накануне в квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде смогли завершить свои матчи только трое россиянок. Победы одержали Анастасия Потапова и Елизавета Куличкова. Поражение потерпела Вероника Кудерметова.

Матчи основной сетки стартуют 3 июля.