Соперником Рублёва в финале турнира в Умаге будет Лоренци

Итальянский теннисист Паоло Лоренци (4) пробился в финал турнира в Умаге, в трёх партиях сломив сопротивление своего соотечественника Алессандро Джаннесси со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Паоло трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Алессандро 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

В финале соревнований в Умаге Лоренци, занимающий 34-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с россиянином Андреем Рублёвым (LL).