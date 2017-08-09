Векич: в матче с Бушар я старалась бежать за каждым мячом

Хорватка Донна Векич прокомментировала свою победу над канадкой Эжени Бушар в первом круге турнира в Торонто со счётом 6:3, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Анжеликой Кербер.

«Это был тяжёлый матч, и я очень рада, что смогла победить в двух сетах. Я знала, что соперница старается играть агрессивно и рано принимать мяч. У меня возникали трудности с подачей, потому что Бушар действовала так агрессивно и здорово принимала. Мне было нелегко найти свой ритм, но я старалась оставаться в игре и бежать за каждым мячом.

Матч с Кербер — это просто следующая игра. Да, она недавно была первой ракеткой мира. Это будет непростой матч для меня, но я постараюсь насладиться игрой и прибавить по сравнению с последними встречами», — цитирует Векич официальный сайт тура.