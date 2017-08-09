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А. Зверев: мы с Тимом не так уж далеки от «Большой четвёрки»

9 августа 2017, среда. 12:48 Теннис

Немец Александр Зверев выразил уверенность в том, что он и австриец Доминик Тим близки по уровню игры к лидерам тура, а также предположил, за счёт чего швейцарец Роджер Федерер и Рафаэль Надаль пока имеют преимущество.

«Мы с Домиником не так далеки от «Большой четвёрки». Думаю, мы оба доказали это, выиграв крупные турниры в нынешнем сезоне. Мы с Тимом провели несколько прекрасных пятисетовых матчей с этими игроками. Он победил Новака в Париже. Я проиграл Надалю в пяти сетах в Австралии. Это доказывает, что мы уступаем не так уж много.

Всё дело в деталях. Может быть, в важных моментах эти ребята играют лучше. Может, они опытнее. Рафа уже 12 лет в туре, Роджер 16-17. Конечно, это оказывает влияние.

Мы с Домиником — седьмая и восьмая ракетки мира, так что отлично выступаем в сезоне. Вероятнее всего, Роджер и Рафа закончат год на первой и второй строчках. Это подтверждает, что они всё ещё играют на высоком уровне. Но если мы дойдём до полуфинала в Монреале и я сыграю с Рафой, а Доминик — с Роджером, то это будут интересные противостояния. Посмотрим, какое поколение победит», — цитирует Зверева официальный сайт тура.

Тим не сможет дойти до полуфинала турнира в Монреале, так как во втором круге проиграл аргентинцу Диего Шварцману со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 5:7.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Доминик Тим Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
9 августа 2017, среда
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