Кравчук не сумел преодолеть 1-й раунд квалификации US Open

Российский теннисист Константин Кравчук не сумел преодолеть барьер первого раунда квалификации US Open. В стартовом матче отборочного турнира Кравчук в двух сетах уступил канадцу Петеру Полански, получившему от организаторов 20-й номер посева в квалификации, со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час 22 минуты. 32-летний Кравчук 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету 29-летнего Полански 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.