Касаткина победила Ван Цян и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина (38) вышла во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв китайскую спортсменку Ван Цян со счётом 6:7 (7:9), 6:2, 6:3.



Матч продолжался 2 часа 10 минут. Россиянка 1 раз подала навылет, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-поинтов из 9. В активе соперницы из Китая 5 эйсов при таком же количестве двойных ошибок, а также лишь 2 выигранных брейка из 14.



Во втором круге турнира Касаткина сразится с американкой Кристиной Макхэйл, которая оказалась сильнее российской теннисистки Анастасии Павлюченковой.