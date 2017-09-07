Дель Потро: думаю, с Федерером я сыграл свой лучший матч на US Open

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США.



«Думаю, я сыграл лучший матч на турнире. Я делал всё правильно, хорошо подавал, выполнял форхэнд так сильно, как только мог. Думаю, я провёл хороший матч и заслужил победу. Не могу поверить, что сыграю в ещё одном полуфинале после всех моих травм и операций. И особенно – здесь, в Нью-Йорке. Это мой любимый турнир и любимый город для игры в теннис», — приводит слова дель Потро The Telegraph.

Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open