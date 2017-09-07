Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, занимающий в мировом рейтинге 28-е место, пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.



В четвертьфинале Хуан-Мартин нанёс поражение третьей ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4. За матч дель Потро сделал 12 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта. Федерер 17 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и взял 2 подачи соперника.



В полуфинале аргентинец встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.