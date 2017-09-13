Лидер посева Младенович проиграла Фетт в первом круге турнира в Токио

Французская теннисистка Кристина Младенович (1) не смогла пробиться во второй круг турнира в Токио. На старте соревнований лидер посева проиграла представительнице Хорватии Яне Фетт (Q) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность встреч составила 1 час 30 минут. Кристина 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Фетт поспорит с представительницей Словакии Яной Чепеловой.