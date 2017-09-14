175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Доден снялась с турнира в Квебеке, Доулхайд прошла в четвертьфинал

14 сентября 2017, четверг. 00:50 Теннис

Американка Кэролайн Доулхайд (Q) без игры вышла в четвертьфинал соревнований в Квебеке (Канада). Француженка Осеан Доден (2), которой должна была противостоять Доулхайд, снялась с турнира до начала матча.

Для 19-летней Доулхайд это всего второй турнир WTA, где она играет в основной сетке. В начале августа она прошла квалификацию в Стэнфорде, где победила японку Наоми Осаку, а затем взяла сет у будущей финалистки US Open, американки Мэдисон Кис.

Следующая соперница Доулхайд определится в четверг, 14 сентября. Ей станет либо бельгийка Элисон Ван Эйтванк, либо новозеландка Марина Эракович.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
14 сентября 2017, четверг
00:50 Доден снялась с турнира в Квебеке, Доулхайд прошла в четвертьфинал
00:40 Шарапова: когда соперницы критиковали меня, чувствовала себя уязвимой и одинокой
00:00 Бублик — Кирьосу: Ник, мои удары лучше твоих
13 сентября 2017, среда
22:12 Бабош переиграла Броэди во втором раунде турнира в Квебеке
21:53 Веснина поздравила Кимико Дате с тем, что у неё была великолепная карьера
21:50 Т. Надаль: думаю, Рафа догонит Федерера по количеству побед на ТБШ
20:49 Шарапова: в детстве родители заставляли меня висеть на турнике перед сном
20:29 Мария разгромила Мин во втором круге турнира в Квебеке
19:26 Азаренко и сёстры Уильямс вошли в совет игроков WТА
19:18 Кудрявцева и Кнолль снялись с парного матча в Квебеке после трёх геймов
18:27 Надаль: не представляю Испанию без Каталонии
18:00 С. Уильямс опубликовала первое фото с новорожденной дочерью
16:39 Багдатис и Джумхур заменят Монфиса и Л. Майера на турнире в Санкт-Петербурге
16:16 Сафиуллин проиграл Истомину во втором круге турнира в Стамбуле
15:08 Стивенс: думаю, с моей игрой всё хорошо и менять ничего не нужно
13:51 Шарапова: Серена уверена в себе и решительна. Конечно, это действует устрашающе
12:31 Федерер: если бы я мог вернуться в прошлое и сыграть с кем-то, это был бы Борг
12:13 Путинцева обыграла Дуань Инъин в первом круге турнира в Токио
11:41 Кравчук опубликовал фото сборной России перед матчем с Венгрией в Кубке Дэвиса
10:21 Лидер посева Младенович проиграла Фетт в первом круге турнира в Токио
09:59 Квитова на свои средства открыла клубный дом в теннисном комплексе Фульнека
09:28 Мертенс и Крунич вышли в четвертьфинал турнира в Токио, Кр. Плишкова выбыла
09:22 Стивенс — первая с 2015 года теннисистка, появившаяся на обложке SI
09:22 Потапова проиграла Шмидловой на старте турнира ITF в Лас-Вегасе
09:18 Касаткина претендует на звание «Прорыв месяца»
09:15 Вандевеге, Кис, В. Уильямс, Стивенс — кандидаты на звание лучшего игрока августа
09:15 Ван Эйтванк, Викери и Абанда вышли во второй круг турнира в Квебеке
08:05 Макхэйл вышла во второй круг турнира в Токио, Стосур и Осака вылетели
07:33 Монфис снялся с турнира в Санкт-Петербурге
04:27 Шафаржова отдала всего один гейм Татишвили на старте турнира в Квебеке
00:38 Беккер: Саша Зверев ещё поможет сборной Германии в Кубке Дэвиса
12 сентября 2017, вторник
23:53 В Нью-Йорке состоялась презентация автобиографии Марии Шараповой
22:09 Мария, Голубич и Кенин преодолели первый круг на турнире в Квебеке
21:59 Жена Андерсона: в год уходит не меньше $ 100 тыс. на проезд и проживание
21:31 Кирьос: Кубок Дэвиса помог понять, что теннис не так уж плох
19:44 Шаповалов: судьи паникуют, видя мою фамилию, однажды назвали Шараповой
19:28 Хингис: Томичу нужно пойти работать на завод
17:57 Донской на отказе Габашвили вышел во второй круг челленджера в Стамбуле
17:42 Виландер: Надаль может догнать Федерера по количеству побед на ТБШ
16:41 Кэш: некоторое время назад я думал, что Рафе лучше завершить карьеру
15:59 Джанашия пробился во второй круг турнира в Стамбуле
14:50 Датэ-Крумм: я наслаждалась пребыванием на корте все эти годы
13:32 Кудрявцев проиграл Секигути в первом круге челленджера в Шанхае
12:47 Крунич извинилась перед болельщиками в Токио за разгром Датэ-Крумм
12:36 Линетт вышла во второй круг турнира в Токио
Все новости RSS
Партнерский контент