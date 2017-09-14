Доден снялась с турнира в Квебеке, Доулхайд прошла в четвертьфинал

Американка Кэролайн Доулхайд (Q) без игры вышла в четвертьфинал соревнований в Квебеке (Канада). Француженка Осеан Доден (2), которой должна была противостоять Доулхайд, снялась с турнира до начала матча.



Для 19-летней Доулхайд это всего второй турнир WTA, где она играет в основной сетке. В начале августа она прошла квалификацию в Стэнфорде, где победила японку Наоми Осаку, а затем взяла сет у будущей финалистки US Open, американки Мэдисон Кис.



Следующая соперница Доулхайд определится в четверг, 14 сентября. Ей станет либо бельгийка Элисон Ван Эйтванк, либо новозеландка Марина Эракович.