Петкович и Кр. Плишкова проиграли на старте турнира в Сеуле

На турнире в Сеуле завершились несколько матчей первого круга. Немецкая теннисистка Андреа Петкович не смогла выйти во второй раунд, уступив чешке Денисе Аллертовой — 2:6, 5:7. Поединок продолжался 1 час 40 минут. Аллертова допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. За выход в четвертьфинал Дениса сразится с победительницей голландского дерби Рихел Хогенкамп — Кики Бертенс (2).

Также барьер первого круга не смогла преодолеть чешская теннисистка Кристина Плишкова (3). Она в двух сетах уступила представительнице Южной Кореи Хан На Лэ (WC) — 4:6, 4:6. Эта встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Плишкова 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк, тогда как её соперница выполнила два эйса при двух двойных ошибках, а также взяла три подачи Кристины.