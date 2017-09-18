Бегу с победы стартовала на турнире в Сеуле

Румынка Ирина Бегу (5) пробилась во второй круг турнира в Сеуле, в трёх партиях одолев представительницу Таиланда Варатчаю Вонгтинчай (Q) со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Ирина 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Бегу поспорит с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, которая победила украинку Катарину Завацкую (WC) со счётом 4:6, 6:3 6:1.

Сеул. Женщины. Первый круг

Присцилла Хон (Австралия, Q) — Каролина Мухова (Чехия, Q) — 6:1, 4:6, 6:4.