Федерер и Надаль сыграют в паре на выставочном Кубке Лэйвера в Праге

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль сыграют в дуэте на выставочном Кубке Лэйвера, который пройдёт в Праге с 22 по 24 сентября.

«Мне очень хотелось бы сыграть в паре с Рафой и посмотреть на то, как он доставляет проблемы игрокам по ту сторону сетки. Уверен, что людям было бы интересно увидеть такой матч», — приводит слова Федерера Herald Sun.

Федерер и Надаль сыграют за команду Европы вместе с австрийцем Домиником Тимом, чехом Томашем Бердыхом, немцем Александром Зверевым и хорватом Марином Чиличем. За сборную остального мира выступят американцы Джек Сок, Джон Иснер, Сэм Куэрри и Фрэнсис Тиафо, австралиец Ник Кирьос и канадец Денис Шаповалов.