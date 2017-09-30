Касаткина победила Вихлянцеву и может сыграть с Кузнецовой в Пекине

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Пекине взяла верх над своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 31-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила одну двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче. 20-летняя Вихлянцева, которая располагается на 64-й позиции, исполнила 4 подачи навылет при 10 двойных.

Следующей оппоненткой Касаткиной станет либо россиянка Светлана Кузнецова (7), либо испанка Лара Арруабаррена (Q).