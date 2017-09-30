Шарапова выиграла десятый из десяти марафонских матчей в карьере

Победа над латвийкой Анастасией Севастовой со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7) стала для россиянки Марии Шараповой десятой в десяти марафонских поединках, в которых было сыграно больше 34 геймов. По ходу этого поединка Мария упустила три матчбола (двойной на приёме при счёте 5:3 в решающей партии и один на своей подаче на тай-брейке) и дважды не подала на матч, а также отыграла один матчбол соперницы при 5:6 на тай-брейке.



Предыдущий столь затяжной поединок Шарапова провела больше трёх лет назад, в первом круге соревнований в Штутгарте — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), с чешкой Люси Шафаржовой. Отметим, на том турнире Мария стала чемпионкой.

Шарапова за три часа переиграла Севастову в матче первого круга в Пекине