В 16:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Пекине, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина и представительница Польши Агнешка Радваньска (11). Ранее соперницы не встречались. В рейтинге WTA Дарья занимает 34-ю строчку, Агнешка — 11-ю.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — А. Радваньска в Пекине

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал поспорит с представительницей Румынии Симоной Халеп (2).