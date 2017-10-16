Медведев опустился на восьмую позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Даниил Медведев опустился на восьмую строчку в чемпионской гонке U21. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 16 октября
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4490.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 1219.
3 (3). Карен Хачанов (Россия) — 1045.
4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 926.
5 (6). Джаред Доналдсон (США) — 890.
6 (5). Борна Чорич (Хорватия) — 886.
7 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 740.
8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 737.
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 642.
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 504.