Касаткина: рада, что смогла закрыть матч с Синяковой

Российская теннисистка Дарья Касаткина, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова, прокомментировала победу на чешкой Катержиной Синяковой со счётом 6:2, 6:3 и выход в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Матч был нелёгкий, особенно в конце. Я не реализовала большое количество брейк-пойнтов, соперница смогла вернуться обратно в игру. В конечном счёте я рада, что смогла закрыть матч.

Чем отличается первый корт? Здесь трибуны только с двух сторон. Центральный корт больше, в смысле сами трибуны, наверное, раза в три. Есть «хоук-ай», а на первом его нет. По поводу покрытия – было бы плохо, если бы первый корт сильно отличался от центрального. Но вроде бы не сильно», — сказала Касаткина.