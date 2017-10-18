Касаткина победила Синякову и сыграет с Саснович на «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Касаткина поспорит с представительницей Беларуси Александрой Саснович. Турнир завершится 21 октября.