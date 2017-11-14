Прямая видеотрансляция матча Итогового чемпионата АТР Федерер — А. Зверев

Швейцарец Роджер Федерер (2) во втором туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне сыграет с немцем Александром Зверевым (3). Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени. В очном противостоянии счёт равный — 2-2. На данный момент Роджер является второй ракеткой мира, а Александр располагается на третьей позиции в мужской табели о рангах.

Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.

В первом туре Федерер победил американца Джека Сока, а Зверев оказался сильнее хорвата Марина Чилича.