Додиг и Гранольерс снялись с Итогового чемпионата ATP в парном разряде

Хорватский теннисист Иван Додиг и представитель Испании Марсель Гранольерс снялись с Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде. 17 ноября в матче заключительного тура группового этапа они должны были сыграть с американцами Майком и Бобом Брайанами.

Додига и Гранольерса, проигравших два матча подряд на Итоговом чемпионате, заменят австриец Оливер Марах и представитель Хорватии Мате Павич. Братья Брайан в нынешнем розыгрыше турнира выиграли один матч из двух.

Итоговый чемпионат ATP в парном разряде завершится 19 ноября.