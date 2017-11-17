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Додиг и Гранольерс снялись с Итогового чемпионата ATP в парном разряде

Теннис

Хорватский теннисист Иван Додиг и представитель Испании Марсель Гранольерс снялись с Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде. 17 ноября в матче заключительного тура группового этапа они должны были сыграть с американцами Майком и Бобом Брайанами.

Додига и Гранольерса, проигравших два матча подряд на Итоговом чемпионате, заменят австриец Оливер Марах и представитель Хорватии Мате Павич. Братья Брайан в нынешнем розыгрыше турнира выиграли один матч из двух.

Итоговый чемпионат ATP в парном разряде завершится 19 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марсель Гранольерс
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