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Даниил Сальников выиграл номинацию «Журналист года» на премии «Русский кубок»

Теннис

20 ноября в Москве состоялась церемония XXIV ежегодной национальной теннисной премии «Русский кубок».

В номинации «Журналист года» лауреатом премии стал редактор отдела тенниса спортивного портала «Чемпионат» Даниил Сальников. Награду нашему редактору вручил президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

Даниил является бессменным редактором теннисного отдела сайта на протяжении всего времени существования портала. Отдел начал функционировать 1 октября 2007 года и, таким образом, недавно отпраздновал десятилетие.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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