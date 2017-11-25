Маю: конечно, я расстроен тем, что не попал в состав команды на финал

Француз Николя Маю, оставшийся вне заявки сборной Франции на финал Кубка Дэвиса в Лилле, несмотря на сыгранную пару с Пьер-Югом Эрбером, прокомментировал выбор капитана команды Янника Ноа.



«Конечно, я расстроен, как и Жюльен (Беннето. — Прим. «Чемпионата»). Мы знали, что двое из нас шестерых останутся вне заявки. Таковы правила игры, и мы принимаем их. Во французской команде не раз случалось такое, что более высокорейтинговые игроки не выступали в финале. Нужно просто принять это. Теперь нам остаётся только поддерживать команду изо всех сил», — приводит слова Маю Tennis World USA.