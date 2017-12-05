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WТА назвала лучшие турниры 2017 года по версии теннисисток

Теннис

Стали известны турниры, получившие награды WТА в 2017 году. Лучшим соревнованием сезона в категории Premier Mandatory игроки путём голосования признали турнир в Индиан-Уэллсе. В категории Premier 5 теннисистки отметили состязания в Риме, среди турниров серии Premier приз достался Штутгарту, а в категории International наибольшее число голосов игроков получил чемпионат в Акапулько.

Интересно, что годом ранее награды WТА в соответствующих категориях достались этим же соревнованиям. Победителей определяют теннисистки WТА.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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