WТА назвала лучшие турниры 2017 года по версии теннисисток

Стали известны турниры, получившие награды WТА в 2017 году. Лучшим соревнованием сезона в категории Premier Mandatory игроки путём голосования признали турнир в Индиан-Уэллсе. В категории Premier 5 теннисистки отметили состязания в Риме, среди турниров серии Premier приз достался Штутгарту, а в категории International наибольшее число голосов игроков получил чемпионат в Акапулько.

Интересно, что годом ранее награды WТА в соответствующих категориях достались этим же соревнованиям. Победителей определяют теннисистки WТА.