Конта: в следующий раз мне хотелось бы меньше паниковать

Британка Йоханна Конта поделилась впечатлениями от поражения в матче второго круга турнира в Сиднее от Агнешки Радваньской из Польши со счётом 3:6, 5:7.

«Позитивным моментом сегодня стало то, что бедро отлично выдержало нагрузку. Я успешно восстановилась после повреждения в Брисбене. Несмотря на то что было уже поздно, я смогла заиграть так, как хотела в концовке, и навязала борьбу.

В следующий раз мне хотелось бы меньше паниковать. Однако в этом есть и заслуга Агнешки. Думаю, чем больше матчей я проведу, тем лучше смогу понять, как следует действовать на корте в подобных ситуациях», — цитирует Конту официальный сайт тура.