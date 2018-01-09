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Радваньска победила Конту в первом круге в Сиднее

Теннис

Польская теннисистка Агнешка Радваньска пробилась во второй круг турнира в Сиднее. На старте соревнований она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту (4) со счётом 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 49 минут. Радваньска подала 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Конты 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов. Следующей соперницей Агнешки Радваньской будет американка Катрин Беллис (Q).

Также во второй круг турнира в Сиднее вышла австралийка Саманта Стосур (WC), одержавшая волевую победу над немкой Кариной Виттёфт (LL) — 4:6, 7:5, 6:3.

Сидней (ж) 2018. 1-й круг
09 января 2018 года, вторник. 05:00 МСК
Агнешка
Радваньска
Йоханна
Конта
6:3 7:5
Сидней (ж) 2018. 1-й круг
09 января 2018 года, вторник. 04:00 МСК
Саманта
Стосур
Карина
Виттёфт
4:6 7:5 6:3
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