Радваньска победила Конту в первом круге в Сиднее

Польская теннисистка Агнешка Радваньска пробилась во второй круг турнира в Сиднее. На старте соревнований она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту (4) со счётом 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 49 минут. Радваньска подала 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Конты 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов. Следующей соперницей Агнешки Радваньской будет американка Катрин Беллис (Q).

Также во второй круг турнира в Сиднее вышла австралийка Саманта Стосур (WC), одержавшая волевую победу над немкой Кариной Виттёфт (LL) — 4:6, 7:5, 6:3.