В 11:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (1) и босниец Дамир Джумхур (28). Соперники встречались в 2016 году на турнире в Майами. Надаль снялся по ходу того матча при счёте 6:2, 4:6, 0:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Джумхур на Australian Open.

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо с аргентинцем Диего Шварцманом (24), либо с украинцем Александром Долгополовым.