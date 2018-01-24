Кис: с нетерпением жду возвращения Серены в тур

Американка Мэдисон Кис прокомментировала информацию о том, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», четырёхкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс вернётся на корт после родов в матче Кубка Федерации с Нидерландами. Игры пройдут 11-12 февраля в Ашвилле.

«Когда Серена играет, это всегда прекрасно. Она лучшая теннисистка в истории и, возможно, величайший игрок вообще. Поэтому очень хорошо, что она ещё выступает. Находиться в одной команде с Сереной — это здорово. С нетерпением жду её возвращения в тур», — цитирует Кис официальный сайт Australian Open.