С. Уильямс вернётся в Кубке Федерации, сыграв первый официальный матч за год

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», четырёхкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс из США вернётся на корт после родов в матче Кубка Федерации с Нидерландами, сообщает Tennis.com. Матч пройдёт 11-12 февраля в Ашвилле (Северная Каролина, США).

Помимо Серены Уильямс в состав сборной США войдут её сестра Винус и Коко Вандевеге. Имя четвёртой теннисистки будет названо позже.

Свой последний официальный матч Серена провела ещё в январе прошлого года, когда в финале Australian Open — 2017 обыграла свою сестру (6:4, 6:4). Позже стало известно, что Серена играла на турнире, уже будучи беременной. В сентябре прошлого года Уильямс-младшая стала мамой.

Напомним, Серена пропускает Australian Open — 2018, который проходит в эти дни.