Макарова и Веснина приняли участие в игре «Кто я?»

Олимпийские чемпионки 2016 года российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина приняли участие в игре под названием «Кто я?». Им нужно было угадать имя человека, написанного на стикере.

Видео этой игры доступно на «Чемпионате».

В финале Открытого чемпионата Австралии 2018 года в парном разряде Екатерина Макарова и Елена Веснина в двух партиях уступили венгерке Тиме Бабош и представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 4:6, 3:6. Позднее Макарова также не смогла выйти в финал в миксте.