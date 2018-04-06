Бертенс обыграла Столлар и вышла в четвертьфинал турнира в США

Голландская теннисистка Кики Бертенс (12) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). В третьем круге она оказалась сильнее представительницы Венгрии Фанни Столлар (Q) – 6:2, 6:4.



Матч длился 1 час 26 минут. На счету Бертенс 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов. Столар выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и упустила 5 брейк-пойнтов. Представительница Нидерландов будет играть в 1/4 финала впервые в 2018 году.



За выход в полуфинал Бертенс поспорит с победительницей французского противостояния Каролин Гарсия (1) – Ализе Корне (14).

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.