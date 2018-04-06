Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / WTA /

Бертенс обыграла Столлар и вышла в четвертьфинал турнира в США

Бертенс обыграла Столлар и вышла в четвертьфинал турнира в США
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс (12) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). В третьем круге она оказалась сильнее представительницы Венгрии Фанни Столлар (Q) – 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 26 минут. На счету Бертенс 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов. Столар выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и упустила 5 брейк-пойнтов. Представительница Нидерландов будет играть в 1/4 финала впервые в 2018 году.

За выход в полуфинал Бертенс поспорит с победительницей французского противостояния Каролин Гарсия (1) – Ализе Корне (14).

Чарльстон 2018. 3-й круг
05 апреля 2018 года, четверг. 23:05 МСК
Кики
Бертенс
Фанни
Столлар
6:2 6:4
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент