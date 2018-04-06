Медведев разгромил Офнера и сравнял счёт в матче КД Россия — Австрия

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:1, 6:2 в рамках первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса. Счёт в противостоянии стал равным – 1:1.



Матч продолжался 44 минуты. На счету Медведева 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Офнер обошёлся без ошибок на подаче и брейк-пойнтов, у австрийца 1 эйс.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



В первой игре противостояния россиянин Андрей Рублёв уступил австрийцу Деннису Новаку.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.