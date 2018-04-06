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Медведев разгромил Офнера и сравнял счёт в матче КД Россия — Австрия

Медведев разгромил Офнера и сравнял счёт в матче КД Россия — Австрия
Теннис / Кубок Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:1, 6:2 в рамках первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса. Счёт в противостоянии стал равным – 1:1.

Матч продолжался 44 минуты. На счету Медведева 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Офнер обошёлся без ошибок на подаче и брейк-пойнтов, у австрийца 1 эйс.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В первой игре противостояния россиянин Андрей Рублёв уступил австрийцу Деннису Новаку.

Кубок Дэвиса. Группа 1 — Европа/Африка 2018. 2-й раунд
06 апреля 2018 года, пятница. 18:05 МСК
Даниил
Медведев
Себастьян
Офнер
6:1 6:2
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