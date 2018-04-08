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Чилич разгромил Кукушкина и вывел Хорватию в полуфинал Кубка Дэвиса

Чилич разгромил Кукушкина и вывел Хорватию в полуфинал Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Хорват Марин Чилич принёс своей сборной третье, победное, очко в домашнем четвертьфинале Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Казахстана, разгромив Михаила Кукушкина — 6:1, 6:1, 6:1. При этом самая концовка матча получилась напряжённой — Михаил спас свой гейм при счёте 0:5 с тройного матчбола, после чего отыграл ещё четыре матчбола на приёме.

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, 31 раз пробил навылет, сделал 16 невынужденных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. У Кукушкина была 1 подача навылет, 3 двойные, 15 виннеров, 26 невынужденных и 4 упущенных брейк-пойнта, в том числе два в последнем гейме.

В полуфинале Хорватия сыграет с США на домашней арене.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
08 апреля 2018 года, воскресенье. 15:10 МСК
Марин
Чилич
Михаил
Кукушкин
6:1 6:1 6:1
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