Чилич разгромил Кукушкина и вывел Хорватию в полуфинал Кубка Дэвиса

Хорват Марин Чилич принёс своей сборной третье, победное, очко в домашнем четвертьфинале Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Казахстана, разгромив Михаила Кукушкина — 6:1, 6:1, 6:1. При этом самая концовка матча получилась напряжённой — Михаил спас свой гейм при счёте 0:5 с тройного матчбола, после чего отыграл ещё четыре матчбола на приёме.



Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, 31 раз пробил навылет, сделал 16 невынужденных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. У Кукушкина была 1 подача навылет, 3 двойные, 15 виннеров, 26 невынужденных и 4 упущенных брейк-пойнта, в том числе два в последнем гейме.



В полуфинале Хорватия сыграет с США на домашней арене.

Кубок Дэвиса. Рафаэль Надаль выходит на арену для корриды, где ему уложили грунт Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.