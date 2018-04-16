Соперником Медведева во втором круге турнира в Монте-Карло будет Нисикори

Японский теннисист Кей Нисикори пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв представителя Чехии Томаша Бердыха (12) со счётом 4:6, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Уроженец Симанэ трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Нисикори поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.