Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Соперником Медведева во втором круге турнира в Монте-Карло будет Нисикори

Соперником Медведева во втором круге турнира в Монте-Карло будет Нисикори
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв представителя Чехии Томаша Бердыха (12) со счётом 4:6, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Уроженец Симанэ трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Нисикори поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.

Монте-Карло 2018. 1-й круг
16 апреля 2018 года, понедельник. 14:05 МСК
Кей
Нисикори
Томаш
Бердых
4:6 6:2 6:1
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент