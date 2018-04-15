Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место

На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

Набирает обороты грунтовый сезон. Мужчины разыграют первый в календаре «Мастерс» на песчаном покрытии – в Монте-Карло. У женщин эта неделя выделена под второй раунд Кубка Федерации. Будут проведены полуфиналы Германия – Чехия и Франция – США, а также плей-офф за право участия в следующем розыгрыше в Мировой группе I и II. Сборная России после рискует опуститься в региональную группу I впервые с 1997 года. Перед решающим матчем в Ханты-Мансийске против команды Латвии у россиянок сменился капитан – вместо Анастасии Мыскиной теперь это Игорь Андреев.

«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать» Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.

Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала

Дата проведения: 21-22 апреля.



Германия – Чехия

Штутгарт. Porsche Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Юлия Гёргес (11-я ракетка мира в одиночном разряде/85-я – в парном), Анжелика Кербер (12/-), Татьяна Мария (62/125), Анна-Лена Грёнефельд (-/20) – Каролина Плишкова (6/434), Петра Квитова (10/-), Барбора Стрыцова (26/14),

Отказались от участия: Карина Виттёфт (57) – Маркета Вондроушова (52), Люси Шафаржова (53), Катержина Синякова (54), Кристина Плишкова (70), Дениса Аллертова (101),

Франция – США

Экс-ан-Прованс. Arena Du Pays D'Aix. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Кристина Младенович (19/15), Полин Пармантье (120/284), Аманден Эсс (195/348) – Слоан Стивенс (9/131), Мэдисон Кис (13/466), Коко Вандевеге (16/41), Бетани Маттек-Сэндс (201/31).

Отказались от участия: Каролин Гарсия (7), Ализе Корне (35), Осеан Доден (95) – Винус Уильямс (8).



Действующий победитель: США.

Плей-офф



Беларусь – Словакия

Минск. Chizhovka Arena. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Александра Саснович (49/-), Арина Соболенко (61/148), Вера Лапко (130/108), Лидия Морозова (490/63) – Виктория Кузмова (104/300), Яна Чепелова (117/262), Анна-Каролина Шмидлова (132/954), Ребекка Шрамкова (372/-).

Отказались от участия: Виктория Азаренко (93, проблемы с выездом из США) – Магдалена Рыбарикова (17), Доминика Цибулкова (33).

Румыния – Швейцария

Клуж-Напока. Sala Polivalenta Cluj-Napoca. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Симона Халеп (1/77), Сорана Кырстя (34/156), Ирина-Камелия Бегу (38/25), Михаэла Бузэрнэску (40/65) – Тимя Бачински (46/97), Виктория Голубич (107/69), Хиль-Белен Тайхман (136/237).

Отказались от участия: Белинда Бенчич (71), Стефани Фёгель (119).

Австралия – Нидерланды

Вуллонгонг. Wollongong Entertainment Centre. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: +7 часов.

Участники: Эшли Барти (18/6), Дарья Гаврилова (24/61), Саманта Стосур (58/225), Дестани Айава (226/547) – Лесли Керкхове (203/62), Кирин Лемуан (308/194), Деми Схурс (-/29), Инди де Вром (-/-).

Отказались от участия: Кики Бертенс (21), Рихел Хогенкамп (110), Аранча Рус (121).

Италия – Бельгия

Италия. Грунт, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Сара Эррани (89/86), Жасмин Паолини (151/-), Дебора Кьеза (169/373), Джессика Пьери (216/-) – Элисе Мартенс (20/32), Элисон Ван Эйтванк (51/559), Кирстен Флипкенс (74/43), Исалин Бонавентюр (134/152).

Отказались от участия: Камила Джорджи (59, конфликт с федерацией), Франческа Скьявоне (96), Роберта Винчи (167, завершает карьеру) – Янина Викмайер (106).

Мировая группа II. Плей-офф



Россия – Латвия

Ханты-Мансийск. Tennis Development Center. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: +2 часа.

Участники: Анастасия Павлюченкова (27/75), Екатеринна Макарова (32/2), Елена Веснина (43/2), Наталья Вихлянцева (81/690) – Елена Остапенко (5/44), Анастасия Севастова (15/127), Диана Марцинкевич (273/179), Даниэла Висман (793/-).

Отказались от участия: Дарья Касаткина (14), Светлана Кузнецова (29), Мария Шарапова (42).



Испания – Парагвай

Мурсия. Centro de Tenis La Manga Club. Грунт, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Гарбинье Мугуруса (3/470), Карла Суарес-Наварро (25/-), Лара Арруабаррена (79/54), Мария-Хосе Мартинес-Санчес (-/18) – Вероника Сепеде-Ройг (84/272), Монсеррат Гонсалес (338/296), Камила Янгреко-Кампис (547/433), Лара Эскауриса (943/516).



Канада – Украина

Квебек. Uniprix Stadium. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Эжени Бушар (111/120), Франсуаза Абанда (127/-), Бьянка Андрееску (221/164), Габриэла Дабровски (362/10) – Леся Цуренко (41/122), Катерина Бондаренко (78/56), Ольга Савчук (854/50).

Отказались от участия: Кэрол Чжао (137) –Элина Свитолина (4), Катерина Козлова (66).



Япония – Великобритания

Мики. Bourbon Beans Dome. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: +6 часов.

Участники: Наоми Осака (22/908), Куруми Нара (100/450), Мию Като (138/55), Макото Ниномия (579/39) – Йоханна Конта (23/211), Хитер Уотсон (77/64), Габриэлла Тейлор (175/507), Энн Смит (-/48).

Отказались от участия: Нао Хибино (122) – Наоми Броэди (134).

56-й розыгрыш Кубка Федерации вступил в решающую фазу. В Мировой группе в этот уик-энд должны определиться финалистки по итогам полуфиналов Германия – Чехия и Франция – США. Также состоятся по четыре матча плей-офф в Мировых группах I и II. Сборная России второй сезон подряд не может вернуться в первую восьмёрку. Но если в прошлом году подопечные Анастасии Мыскиной после победы над Китайским Тайбэем проиграли в плей-офф Бельгии, то в этом сезоне они уступили уже в первом круге команде Словакии, и теперь россиянкам предстоит матч за право остаться в Мировой группе II. Кстати за пределами элиты командного женского тенниса отечественные спортсменки были лишь в 1993-1997 годах, когда после распада СССР выступали в группе I. Теперь, если россиянки проиграют в Ханты-Мансийске сборной Латвии во главе с Еленой Остапенко и Анастасией Севастовой, то они спустя 21 год потеряют место в Мировой группе I и II. 2 апреля в российской дружине произошла замена на капитанском мостике – Мыскина сложила свои полномочия. Сборную возглавил Игорь Андреев, у которого не будет права на ошибку. Впрочем, в его распоряжении – такие опытные командные игроки как Анастасия Павлюченкова, Екатеринна Макарова, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева.

Вихлянцева, Потапова, Калинская бились как могли. Но дальше идёт Словакия Сборная России впервые с 1997 года рискует остаться без Мировой группы Кубка Федерации. В выходные россиянки уступили Словакии 1-4.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Rolex Monte-Carlo Masters



Призовой фонд: € 4 872 105.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения:15-22 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 19.03.2018): Рафаэль Надаль (2), Марин Чилич (3), Григор Димитров (4), Александр Зверев (5), Доминик Тим (7), Давид Гоффен (9), Люка Пуи (10), Новак Джокович (12), Андрей Рублёв (34), Карен Хачанов (41), Даниил Медведев (52).

Полный список участников.



Отказались от участия: Давид Феррер (35), Жо-Вильфрид Цонга (38), Гаэль Монфис (42), Леонардо Майер (45).



Действующий победитель: Рафаэль Надаль.



Турнир в Монте-Карло разыгрывается с 1897 года. На самом деле корты расположены не в крошечном княжестве Монако, а по соседству – в небольшом французском городке Рокебрюн – Кап-Мартен. В 1968 году финалистом тут был советский теннисист Александр Метревели, а в 1990-м, когда образовалась новая «Мастерс-серия», первым чемпионом стал Андрей Чесноков. В Открытую эру рекорд по количеству титулов (три) делили сразу несколько теннисистов – Илие Настасе, Бьорн Борг и Томас Мустер. Но в XXI веке всех затмил Рафаэль Надаль, который именно в Монако впервые достиг показателя в 10 побед на одном турнире (2005-2012, 2016, 2017). Следом, в том же 2017-м, испанец отличился в 10-й раз на соревнованиях в Барселоне и на «Ролан Гаррос».

Победные турниры Рафаэля Надаля (75):



Монте-Карло, Барселона, «Ролан Гаррос» – по 10 титулов;

Рим – 7;

Мадрид – 5;

US Open, Индиан-Уэллс, Канада, Штутгарт – по 3;

Уимблдон, Гамбург, Бразилия, Акапулько, Пекин – по 2;

Australian Open, Цинциннати, Сопот, Бостад, Дубай, Лондон, Олимпиада, Доха, Токио, Рио, Буэнос-Айрес – по 1.

С 2009 года турнир носит статус необязательного «Мастерса». Этим правом в розыгрыше-2018 воспользовались лидеры чемпионской гонки – Роджер Федерер и Хуан-Мартин дель Потро, которые не заявились на соревнования. Причём, швейцарец и вовсе второй год подряд решил полностью пропустить всю грунтовую серию, включая «Ролан Гаррос». В сетке Монте-Карло значатся три россиянина – Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. А посев возглавили Надаль и хорват Марин Чилич. Причём для Рафаэля, который сейчас возглавляет рейтинг ATP, любое поражение будет означать потерю заветной «единицы». И только защита титула позволит Надалю остаться лидером и после Монте-Карло.