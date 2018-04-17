Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / Кубок Дэвиса /

Беккер: члены нашей сборной гоняют меня гораздо больше, чем я их!

Беккер: члены нашей сборной гоняют меня гораздо больше, чем я их!
Теннис / Кубок Дэвиса

Известный в прошлом теннисист Борис Беккер, возглавляющий мужской теннис в Германии, рассказал об особом статусе Кубка Дэвиса.

«Будучи главой мужской сборной, я должен руководить нашими ребятами, но на деле они гоняют меня гораздо больше, чем я их! Но я очень рад, что наши теннисисты отнеслись к Кубку Дэвиса ответственно.

На матчи турнира собираются сильнейшие. Это великолепное зрелище. Сравнить опыт игры на Кубке Дэвиса с опытом, который теннисист получает на других турнирах, просто невозможно. Именно поэтому, как мне кажется, Кубок Дэвиса собирает сильнейших теннисистов. Поэтому в матчах участвует Саша Зверев, Рафаэль Надаль и другие игроки», — цитирует Беккера Tennis World USA.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса сборная Германии уступила в Валенсии Испании.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал
Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент