Беккер: члены нашей сборной гоняют меня гораздо больше, чем я их!

Известный в прошлом теннисист Борис Беккер, возглавляющий мужской теннис в Германии, рассказал об особом статусе Кубка Дэвиса.

«Будучи главой мужской сборной, я должен руководить нашими ребятами, но на деле они гоняют меня гораздо больше, чем я их! Но я очень рад, что наши теннисисты отнеслись к Кубку Дэвиса ответственно.

На матчи турнира собираются сильнейшие. Это великолепное зрелище. Сравнить опыт игры на Кубке Дэвиса с опытом, который теннисист получает на других турнирах, просто невозможно. Именно поэтому, как мне кажется, Кубок Дэвиса собирает сильнейших теннисистов. Поэтому в матчах участвует Саша Зверев, Рафаэль Надаль и другие игроки», — цитирует Беккера Tennis World USA.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса сборная Германии уступила в Валенсии Испании.