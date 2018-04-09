Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал

Такого Надаля мы ещё не видели

Нынешний розыгрыш Кубка Дэвиса может стать последним в привычном нам виде. Уже в следующем сезоне классический Кубок Дэвиса может быть заменён на Кубок мира, но многие матчи прошлой недели показали, что и нынешний формат остаётся современным и зрелищным. Из всех четвертьфиналов наибольшее внимание привлекал матч в Валенсии между сборными Испании и Германии. Рафаэль Надаль, который должен был вернуться в большой теннис в Монте-Карло (16-22 апреля), всё же решил помочь своей сборной и именно благодаря двум очкам первой ракетки мира Испания вышла в полуфинал.

Кубок Дэвиса. Рафаэль Надаль выходит на арену для корриды, где ему уложили грунт Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.

Надаль, не игравший с января из-за травмы бедра, будто бы и не пропускал более двух месяцев. На своём любимом грунте он показал отличный теннис и разгромил и Филиппа Кольшрайбера, и Александра Зверева. В пятницу Надаль установил рекорд турнира: 23 подряд победы в одиночном и парном разряде! А в воскресенье он обыграл Зверева. Александр сумел выйти из кризиса на прошлой неделе в Майами и дошёл до финала, но с таким Надалем ничего не сделать. Немец кидал ракетку, спорил с судьёй, однако от этой яркой вывески ждали напряжённой борьбы, а её не было.

Слёзы радости Давида Феррера

Несмотря на два очка Рафаэля, в этот момент счёт стал только 2-2. В субботу Тим Пуэц и Ян-Леннард Штруфф почти за пять часов сенсационно обыграли сильную пару Фелисьяно и Марка Лопесов. Сам Рафаэль сидел все эти пять часов на скамейке и неистово поддерживал своих соотечественников. Надаль-болельщик демонстрировал куда больше эмоций, чем Надаль-игрок. Рафаэль буквально не мог усидеть на месте, постоянно вскакивал и кричал, а один раз ему даже пришлось извиниться и пообещать, что он будет вести себя более сдержанно. Возможно, мы впервые увидели такого эмоционального Рафаэля. Во всех перерывах режиссёр сразу переключал камеру и показывал первую ракетку мира. Больше всего понервничать Надалю пришлось в пятой встрече между Феррером и Кольшрайбером, которая получилась невероятно драматичной и тоже длилась без пяти минут пять часов.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!

За Давида болела его беременная супруга Марта, в том числе и она помогла Ферреру отыграть двойной скрытый матчбол и всё же вывести свою страну в полуфинал. Впервые за 31 год Испания отыгралась дома со счёта 1-2. Герой сразу после победы рухнул на корт и расплакался, а затем долго обнимался с Надалем и партнёрами и не забыл утешить Кольшрайбера, который с понурой головой сидел на своём стуле. И это был лишь четвертьфинал Кубка Дэвиса, даже не финал! Ведущие игроки не на словах, а на деле показали, как важен и интересен им этот турнир. Капитан немцев Михаэль Кольманн иронично передал привет президенту ITF Дэвиду Хэггерти, заявив, что именно это и есть настоящий Кубок Дэвиса, формат которого менять нельзя.

Блокбастер Франция — Испания

Вторая по значимости встреча на этой стадии — Италия против Франции — получилась не такой эмоциональной, но тоже яркой. Фабио Фоньини сражался все три дня, но выиграл только один матч в пятницу. Главной стала парная встреча в субботу, а у французов эта комбинация объективно сильнее. Действующие чемпионы одержали шестую победу подряд, а 14-16 сентября они примут испанцев. Если лучшие теннисисты обеих стран сыграют в этой встрече, то нас может ждать очень увлекательное зрелище.

За двумя главными четвертьфиналами внимательно следила Амели Моресмо, которая не понимает, как ITF пришла в голову идея о смене формата. «Вы вообще можете представить Кубок Дэвиса без домашних матчей в этих странах? Изменения могут быть, но полностью всё менять нельзя», — написала Моресмо и поставила хэштег #деньгиденьгиденьги. Её поддержал Люка Пуи, который принёс стране два очка: «Всё ещё хотите убить Кубок Дэвиса? Вы посмотрите, какая атмосфера!».

Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1/4 финала



Испания — Германия — 3-2 (Надаль-2, Феррер — А. Зверев, Пуэц/ Штруфф).

Италия — Франция — 1-3 (Фоньини — Пуи-2, Эрбер/Маю).

Хорватия — Казахстан — 3-1 (Чилич-2, Додиг/Мектич — Кукушкин).

США — Бельгия — 4-0 (Иснер, Куэрри, Харрисон/Сок, Харрисон). (Надаль-2, Феррер — А. Зверев, Пуэц/ Штруфф).(Фоньини — Пуи-2, Эрбер/Маю).(Чилич-2, Додиг/Мектич — Кукушкин).(Иснер, Куэрри, Харрисон/Сок, Харрисон).

Американцы и хорваты определят финалиста

С Пуи полностью согласен капитан австралийцев Ллейтон Хьюитт: «ITF, вы серьёзно? Вы пытаетесь убить домашние и выездные матчи, пятисетовые встречи и неповторимую атмосферу. Это и делает особенными матчи за свою страну. Гордость. Страсть. Голосую против», — написал Хьюитт, чья сборная в феврале уступила немцам. Его команда в сентябре сыграет в плей-офф, а США и Бельгия уже обеспечили себе участие в Мировой группы. Эти сборные играли в ещё одном четвертьфинале, и американцы решили все вопросы уже в субботу. Без травмированного Давида Гоффена, который попал себе мячом в глаз в середине февраля в Роттердаме, бельгийцам было нечего противопоставить новоиспечённому победителю «Мастерс» Джону Иснеру и Сэму Куэрри.

А в Вараждине, городе в 80 километрах от Загреба, хорваты уверенно переиграли команду Казахстана. Хозяева неожиданно положили грунт, хотя как правило рослые хорваты больше предпочитают играть на харде. Возможно, была задача удивить казахов, которые лишь во второй раз за последние 10 матчей сыграли на грунте. Марину Чиличу подошло и это покрытие: он за шесть сетов отдал в сумме всего восемь геймов. Михаил Кукушкин сумел принести своей стране одно очко, но не более того.

Россия потерпела третье поражение подряд

В первой группе прошло четыре матча второго раунда, в котором определялись участники сентябрьских встреч плей-офф: победители в новом сезоне сыграют в Мировой группе. Россия была явным фаворитом в игре с Австрией после того, как стало известно о травме лидера гостей Доминика Тима. Все четыре россиянина — Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Евгений Донской — входят в топ-100 одиночного рейтинга (первые трое — в топ-50), а у австрийцев лидером стал 141-я ракетка мира Себастьян Офнер. Героем же противостояния неожиданно оказался 36-летний Юрген Мельцер, который почти перестал играть в одиночке и сейчас находится лишь в шестой сотне. Напомним, что по новым правилам матчи в группе I и ниже проводятся в два дня (пятницу и субботу) до двух выигранных сетов. В какой-то степени это позволило Мельцеру после победы в паре в субботу днём сразу же выйти на корт для одиночной встречи с Донским и одержать победу.

Австриец явно подустал к концу матча, но на морально-волевых добыл первую с мая прошлого года победу в одиночке и вывел Австрию в плей-офф. Его соотечественник Юлиан Ноул одновременно смотрел и матч своей страны, и игру Испания — Германия, то есть следил за встречами в двух разных форматах: «Не меняйте нынешний формат турнира. Удивительные эмоции, сумасшедшая атмосфера – это моменты, которые игроки никогда не забудут».

Кубок Дэвиса. Группа I зоны Европа/Африка. Второй круг



Россия — Австрия — 1-3 (Медведев — Новак, Ю. Мельцер/Освальд, Ю. Мельцер)

Чехия — Израиль — 3-1 (Веселы, Павлашек, Павлашек/Веселы — Села).

Швеция — Португалия — 3-2 (Э. Имер, Эриксон/Линдстедт, М. Имер — Соуза-2).

Словакия — Босния и Герцеговина — 2-3 (Клижан-2 — Джумхур, Башич/Бркич, Башич). (Медведев — Новак, Ю. Мельцер/Освальд, Ю. Мельцер)(Веселы, Павлашек, Павлашек/Веселы — Села).(Э. Имер, Эриксон/Линдстедт, М. Имер — Соуза-2).(Клижан-2 — Джумхур, Башич/Бркич, Башич).

Сборная России в сентябре сыграет с командой Беларуси, которую австрийцы разгромили 5-0 в феврале. Если россияне выиграют, то продолжат выступать в первой группе зоны Европа/Африка. Если проиграют, то встретятся со словаками за право остаться в Группе I. Словаки в минувшие выходные дома неожиданно уступили команде Боснии и Герцеговины. В других встречах Чехия уже за три матча решила все вопросы в игре с Израилем, а братья Елиаш и Майкл Имер, выигравшие по матчу, добыли для Швеции победу над Португалией.

Завтра, 10 апреля, пройдёт жеребьёвка плей-офф Мировой группы. Своих соперников узнают Аргентина, Великобритания, Австралия, Швейцария, Сербия, Чехия, Канада, Нидерланды, Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Венгрия, Индия, Япония, Швеция и Узбекистан. По рейтингу от 9 апреля восемь сборных попадут в посев и получат в соперники команду из второй восьмёрки.