Вудбридж: только Джокович, Тим и дель Потро могут остановить Надаля на грунте

Прославленный австралийский теннисист Тодд Вудбридж поделился ожиданиями от очередного сезона турниров на грунте. Австралиец считает, что остановить первую ракетку мира Рафаэля Надаля будет сложно. Вудбридж назвал трёх игроков, которые могли бы составить конкуренцию испанцу.

«В мире существует только три игрока, которым по силам остановить Надаля и не дать ему выиграть крупнейшие турниры на грунте. Это Джокович, дель Потро и Тим», — цитирует Вудбриджа Tennis World USA.

В прошлом сезоне Надаль выиграл «Ролан Гаррос», турниры в Монте-Карло, Мадриде и Барселоне. В Риме испанец уступил Тиму в четвертьфинале. В нынешнем сезоне Надаль уже стал победителем турнира в Монте-Карло.